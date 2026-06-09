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Армия

«Нас присыпало»: беженец рассказал, как ВСУ атаковали укрытие мирных жителей в ДНР

РИА Новости: ВСУ ударили по подвалу с беженцами в Родинском
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Житель города Родинское в ДНР Антон Равинский заявил, что украинские военные нанесли удар по дому с подвалом, где укрывались мирные жители, после того как им отказали в доступе в убежище. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам мужчины, до перехода города под контроль российских войск к дому прибыли украинские военнослужащие и попросили пустить их в подвал, где находилась группа местных жителей. Однако им отказали.

«Они уехали, через день-два в этот дом прилетело. <...> Нас присыпало, мы остались в маленькой комнате», — рассказал Равинский.

Он отметил, что после удара люди самостоятельно выбрались из-под завалов. Затем жители начали искать новые места для укрытия, а сам он вместе с другом поселился в гараже.

Родинское расположено севернее Красноармейско-Димитровской агломерации. О взятии населенного пункта под контроль российских войск было объявлено в декабре 2025 года. Тогда командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук доложил об этом президенту России Владимиру Путину.

Ранее беженец рассказал, как украинские военные воровали вещи жителей ДНР.

 
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