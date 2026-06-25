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Армия

В ЛНР при атаке украинского БПЛА не выжил мужчина

Пасечник: водитель грузовика не выжил в результате атаки дрона ВСУ в ЛНР
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выжил 29-летний водитель грузовика. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере «Макс».

По его данным, под удары украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) также попали гражданские грузовые автомобили в Новоайдарском округе, Первомайске и на окраине Луганска. Там, по его словам, обошлось без жертв. В Лисичанске, как сообщил Пасечник, ВСУ ударили по зданию «Луганскгаза». Ранена 58-летняя инженер предприятия.

«Женщина находится в медицинском учреждении, ей оказывается необходимая помощь», — написал Пасечник.

Кроме того, украинский дрон атаковал территорию рядом с магазином в Лисичанске. Ранения получил 28-летний мужчина, уточнил глава ЛНР.

До этого Пасечник сообщал, что ВСУ сбросили с дрона взрывоопасные устройства на одном из участков автодороги ЛНР в сторону Ростовской области. По его информации, в это время по трассе двигалось большое количество транспорта, люди ехали на отдых. В результате атаки не выжили два человека.

Ранее ВСУ атаковали Нижегородскую область.

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