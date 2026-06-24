ВСУ атаковали Нижегородскую область, есть жертвы

Два человека погибли, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам главы региона, с ночи силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников на территорию области. Всего было уничтожено 23 БПЛА.

Никитин сообщил, что, по предварительным данным, в результате падения обломков повреждения получил один промышленный объект. Кроме того, пострадали несколько автомобилей и жилых домов.

Губернатор подтвердил гибель двух человек и сообщил, что еще двое находятся в больнице. Он также отметил, что пострадавшим и семьям погибших окажут всю необходимую помощь и поддержку.

По словам Никитина, критических повреждений промышленной инфраструктуры зафиксировано не было. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.

Этой же ночью два мирных жителя погибли, еще одна женщина получила ранения в результате атаки беспилотника на Горловку в Донецкой народной республике. Накануне сотрудник муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» в Энергодаре получил несовместимые с жизнью ранения в результате атаки украинского беспилотника.

Ранее дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области.