ВС РФ взяли под огневой контроль важные участки дорог в Харьковской области

Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль важные военно‑логистические участки дорог в Харьковской области. Об этом заявил заместитель главы военно‑гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге, пишет ТАСС.

По его словам, под контролем оказались трасса Р-46 (Харьков — Сумы) и участок трассы М-03 (Киев — Харьков — Должанский) в пределах Харьковской области.

Лисняк также отметил, что, по его информации, на этих участках украинские силы используют гражданский транспорт как прикрытие. Среди местного населения, подчеркнул он, фиксируется нежелание поддерживать подразделения ВСУ на фоне регулярных неудач на фронте и разочарования в киевской власти.

Накануне сообщалось, что российские войска нанесли авиаудары по складам в Харьковской области: бомбы попали по объектам в селе Мартовое, где хранились пусковые установки РСЗО HIMARS и беспилотные аппараты типа «Лютый».

Ранее российские войска взяли под контроль трассы снабжения ВСУ в одной из областей.