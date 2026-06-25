Половина Киева осталась без света

Левый берег Киева был обесточен, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Левый берег Киева: ... применены экстренные отключения», — говорится в публикации.

В ДТЭК подчеркнули, что эта мера вводится для сохранения энергосистемы. Подробности не приводятся.

Позже «Укрэнерго» сообщило, что на территории всей столицы начались экстренные отключения света. Причиной назвали технологический сбой на одном из энергообъектов.

В четверг, 25 июня, компания «Крымэнерго» сообщила, что в семи муниципалитетах в центре, на юге и востоке региона электроснабжение было частично отключено из-за технологических нарушений на магистральных сетях. Отмечается, что отключение потребителей произошло в Симферополе, Судаке, Симферопольском, Ленинском, Бахчисарайском районе, Алуште, Ялтинском округе.

В настоящее время осуществляются аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что электроснабжение восстановят до конца дня.

Ранее Крым частично остался без электричества после удара украинских беспилотников.