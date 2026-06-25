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Крым частично остался без света из-за технарушений на электросетях

«Крымэнерго»: электроснабжение частично отключено в семи муниципалитетах Крыма
Damira/Shutterstock/FOTODOM

Электроснабжение частично отключено в семи муниципалитетах в центре, на юге и востоке Крыма из-за технологических нарушений на магистральных сетях. Об этом сообщили на «горячей линии» компании «Крымэнерго», передает «Интерфакс».

Отмечается, что отключение потребителей произошло в Симферополе, Судаке, Симферопольском, Ленинском, Бахчисарайском районе, Алуште, Ялтинском округе.

В настоящее время осуществляются аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что электроснабжение восстановят до конца дня.

Утром 25 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что для устранения перегруза сетей в пригороде введены графики отключений. Решение было принято по указанию системного оператора.

24 июня Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Севастополю — за ночь и утро средства ПВО сбили 70 беспилотников, в результате атаки пострадали два человека. Город также оказался полностью обесточен — на линию не вышли городские троллейбусы, а детские сады перешли на особый режим работы. Из-за невозможности приготовить горячие обеды детей обеспечили сухпайками. Как город живет после атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Крым частично остался без электричества после удара украинских беспилотников.

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