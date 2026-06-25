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В США модернизируют самолет «Судного дня»

Пентагон заплатит почти $1 млрд на модернизацию самолета Судного дня Е-4В
John Kirby/Twitter

Министерство войны США потратит почти $1 млрд на модернизацию и обслуживание самолета Судного дня Е-4В. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что компания Strategic Mission Systems получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальной суммой в $984 млн на техническое обслуживание и улучшение воздушного судна.

Ожидается, что работы завершатся до 24 июня 2037 года.

В начале июня сообщалось, что военно-воздушные силы США обратились с запросом на $2,2 млрд для разработки нового самолета, предназначенного для управления стратегическими силами в условиях ядерного конфликта.

Новый самолет должен заменить устаревший E-4B. Как и другие «самолеты Судного дня», он будет защищен от воздействия ядерных взрывов и электромагнитных импульсов. С его борта президент США, министр обороны и другие ключевые фигуры смогут управлять вооруженными силами в случае уничтожения наземных штабов.

Контракт на разработку был подписан с компанией Sierra Nevada Corporation, а основная фаза проектирования запланирована до конца 2031 года.

Ранее Пентагон заявил о планах потратить $46 млрд на создание единой ИИ-инфраструктуры.

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