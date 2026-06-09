ВВС США запросили средства на создание нового «самолета Судного дня»

Военно-воздушные силы США обратились с запросом на $2,2 млрд для разработки нового самолета, предназначенного для управления стратегическими силами в условиях ядерного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ бюджетных документов ведомства.

Согласно представленным данным, речь идет о создании воздушного командного пункта E-4C. Запрашиваемая сумма на 2027 финансовый год превышает финансирование предыдущего года на 23,2%. Увеличение расходов связано с необходимостью масштабного расширения инженерных работ и проведения испытаний.

Новый самолет должен заменить устаревший E-4B. Как и другие «самолеты Судного дня», он будет защищен от воздействия ядерных взрывов и электромагнитных импульсов. С его борта президент США, министр обороны и другие ключевые фигуры смогут управлять вооруженными силами в случае уничтожения наземных штабов.

Контракт на разработку был подписан с компанией Sierra Nevada Corporation, а основная фаза проектирования запланирована до конца 2031 года.

Кроме того, Пентагон планирует выделить около $3 млрд на модернизацию инфраструктуры авиабазы и более $5,4 млрд на закупку готовых самолетов, которая начнется в 2029 году.

Ранее Пентагон заявил о планах потратить $46 млрд на создание единой ИИ-инфраструктуры.