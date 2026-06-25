В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в шести городах республики Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в мессенджере «Макс».
«Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, Елабуга,Нижнекамск, Набережные Челны», — говорится в сообщении.
Других подробностей не приводится.
До этого стало известно, что аэропорт в городе Бугульма, расположенном в республике Татарстан, приостановил прием и отправку самолетов.
В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 25 июня обнаружили и уничтожили 269 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины над российскими регионами.
Во вторник, 23 июня, в Татарстане объявлялась ракетная опасность.
Ранее возгорание произошло на Полтавской нефтебазе после атаки БПЛА.