Губернатор Ростовской области заявил об отражении атаки украинских БПЛА

Слюсарь: более 10 беспилотников сбили ночью в Каменске-Шахтинском и шести районах

В Ростовской области за ночь перехватили и уничтожили более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что часть дронов сбили над Каменском-Шахтинским. Также атаки отразили в шести районах — Шолоховском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — утверждается в заявлении.

25 июня в Красноармейском районе Краснодарского края после атаки украинских БПЛА начался пожар на Полтавской нефтебазе. По словам главы района Александра Харитонова, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Иные подробности о произошедшем не поступали.

В ночь на 24 июня Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 70 дронов, в результате налета пострадали два человека. Более того, город оказался полностью обесточен — троллейбусы не вышли на линии, а детские сады были переведены на особый режим работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ призвали «вогнать в землю» украинскую индустрию БПЛА.