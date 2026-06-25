В Британии заявили о дефиците чипов для Tomahawk из-за исчезновения завода в США

В США исчез завод, на котором производились чипы для ракет Tomahawk, что спровоцировало трудности при производстве этих снарядов. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Электроника в ракетах Tomahawk не двухлетней давности, ей 10 или 15 лет. Но из-за переноса производства за границу или по другим причинам американского [завода], который производил этот чип 10 лет назад, больше нет», — сказал директор SkyWater Technology, производящей микросхемы, Джим Уилл.

По данным издания, из-за исчезновения завода американские оборонные предприятия столкнулись с трудностями с поиском поставщиков микроэлектроники. В результате подрядчики едва справляются с наращиванием производства боеприпасов, запасы которых были истощены во время войны с Ираном.

22 июня доклад Центра стратегических и международных исследований показал, что расходы США на военную операцию против Ирана составили около $40 млрд. По оценке экспертов, основную часть затрат составили боеприпасы — около $26 млрд. Также, согласно данным исследования, первые 100 часов боевых действий обошлись США в $3,7 млрд.

Ранее в Пентагоне заявили о планах США получить дешевые ракеты-перехватчики.