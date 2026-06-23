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Армия

В Пентагоне заявили о планах США получить дешевые ракеты-перехватчики

Пентагон: армия США хочет получить бюджетные ракеты-перехватчики в течение года
CNP/AdMedia/CNP/AdMedia

Министр армии США Дэниел Дрисколл хочет, чтобы американские оборонные компании завершили разработку дешевых ракет-перехватчиков в течение года. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно материалу агентства, основанного на интервью с Дрисколлом, разработка более дешевых ракет-перехватчиков является частью работы по преодолению многолетнего застоя в разработке вооружений и по устранению недостатков, выявленных в ходе конфликтов на Украине и в Иране.

В середине мая газета The Wall Street Journal писала, что Пентагон хочет оперативно закупить 10 тыс. бюджетных крылатых ракет в течение трех лет. По информации журналистов, ракеты по программе Low-Cost Containerized Missiles (LCCM) будут стоить несколько сотен тысяч долларов за единицу. Подобная закупка может помочь ВС США увеличить и диверсифицировать арсеналы, став дополнением к уже стоящим на вооружении ракетам Tomahawk.

До этого сообщалось, что Пентагон намерен в 2027 финансовом году почти втрое увеличить закупки ракет AIM-9X Sidewinder, прежде активно поставлявшихся на Украину. Военное ведомство планирует приобрести в общей сложности 954 таких ракеты. 648 из них стоимостью $419,2 млн. предназначены для Военно-воздушных сил (ВВС), а 306 ракет стоимостью $174,7 млн - для Военно-морских сил (ВМС).

Ранее Трамп сообщил, что автоконцерны США начнут производить оружие.

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