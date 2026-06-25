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Армия

Американский ветеран рассказал, как в армии США ломали психику

Ветеран Плута: тренировки ВВС США ломали психику военных
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Методы подготовки американских военных ломали психику. Об этом РИА Новости заявил отставной военный Тим Уоррен Плута.

Ветеран в 1970-е годы служил в спецподразделении Военно-воздушных сил США.

«Нас помещали в маленькие неосвещенные боксы, в которых можно было стоять, лишь согнувшись, и не хватало места, чтобы прилечь. Я не знаю, сколько я там находился», — сказал отставной военный.

Плута добавил, что внутри бокса он слышал вопли сослуживца, страдавшего клаустрофобией. По его словам, военный кричал и умолял выпустить его, но руководство ничего не делало. При этом после испытания лицо сослуживца показывало изнеможение, отметил ветеран.

22 июня Плута заявил, что стал инвалидом после пыток в армии. Ветеран рассказал, что в ходе тренировок по стойкости на случай попадания в плен его с сослуживцами морили голодом, лишали сна и держали в замкнутом пространстве, чтобы ослабить когнитивные способности. По словам ветерана, его держали в клетке, где пришлось стоять на коленях, упираясь ладонями в усыпанный острыми камнями пол.

Ранее в МИД России заявили о чудовищных масштабах зверств Киева против пленных.

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