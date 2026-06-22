Американский ветеран Плута: пытки в армии США превратили меня в инвалида

Отставной американский военный Тим Уоррен Плута стал инвалидом после пыток в армии. Об этом ветеран рассказал в интервью РИА Новости.

В 1970-е годы Плута проходил службу в специальном подразделении Военно-воздушных сил США. В ходе тренировок по стойкости на случай попадания в плен его с сослуживцами морили голодом, лишали сна и держали в замкнутом пространстве, чтобы ослабить когнитивные способности. По словам ветерана, его держали в клетке, где пришлось стоять на коленях, упираясь ладонями в усыпанный острыми камнями пол.

Плуто подчеркнул, что перенесенные пытки подорвали его физическое и психическое здоровье, сделав полным инвалидом.

12 мая сообщалось, что митрополит Банченский Лонгин из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обвинил сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в пытках священнослужителей.

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