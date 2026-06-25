Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Марочко заявил, что российские войска закрепились на востоке Любицкого Запорожской области

Марочко: военные РФ закрепились в лесополосе у запорожского Любицкого
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные расширили зону контроля у Любицкого Запорожской области, закрепившись в лесополосе. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Он рассказал, что в районе Любицкого за последние сутки велись боевые действия.

«По той информации, которая мне приходит, наши военнослужащие закрепились на восточной окраине данного населенного пункта — в лесополосе», — сказал Марочко.

23 июня депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что российским войска стоит сменить тактику и стратегию ведения боевых действий. По его словам, основные усилия следует сосредоточить на уничтожении логистической инфраструктуры Украины, включая мосты, железнодорожные узлы, депо, вокзалы и порты.

По мнению депутата, удары также нужно наносить по предприятиям в Европе, которые поставляют вооружение Украине. Россия располагает необходимыми средствами для решения таких задач, включая ракеты средней дальности и бомбардировщики, добавил он.

Ранее эксперт заявлял о серьезных проблемах ВСУ с логистикой в Константиновке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 24 июня. Новый подход Москвы к переговорам, жилищные вклады и ЕГЭ по арабскому
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!