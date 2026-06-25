Марочко заявил, что российские войска закрепились на востоке Любицкого Запорожской области

Марочко: военные РФ закрепились в лесополосе у запорожского Любицкого

Российские военные расширили зону контроля у Любицкого Запорожской области, закрепившись в лесополосе. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Он рассказал, что в районе Любицкого за последние сутки велись боевые действия.

«По той информации, которая мне приходит, наши военнослужащие закрепились на восточной окраине данного населенного пункта — в лесополосе», — сказал Марочко.

23 июня депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что российским войска стоит сменить тактику и стратегию ведения боевых действий. По его словам, основные усилия следует сосредоточить на уничтожении логистической инфраструктуры Украины, включая мосты, железнодорожные узлы, депо, вокзалы и порты.

По мнению депутата, удары также нужно наносить по предприятиям в Европе, которые поставляют вооружение Украине. Россия располагает необходимыми средствами для решения таких задач, включая ракеты средней дальности и бомбардировщики, добавил он.

Ранее эксперт заявлял о серьезных проблемах ВСУ с логистикой в Константиновке.