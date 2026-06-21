В Харьковской области уничтожены пункты управления беспилотниками ВСУ

ВКС РФ ударили ракетой X-39 и ФАБ-500 по пунктам управления БПЛА на Украине

Военнослужащие Воздушно-космических сил РФ уничтожили пункты управления беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, применив авиабомбы ФАБ-500 и ракету Х-39. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, в нескольких населенных пунктах региона были обнаружены ряд пунктов управления БПЛА украинских подразделений. По этим целям и были нанесены авиаудары с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39.

Отмечается, что цели были успешно поражены в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка Харьковской области.

Кроме того, в Харьковской области российские войска нанесли поражение четырем механизированным бригадам ВСУ, батальону беспилотных систем ВСУ, бригаде теробороны и бригады нацгвардии, дислоцированных в районах населенных пунктов Терновая, Хатнее, Белый Колодезь, Великие Проходы, Рубежное и Колодезное Харьковской области, сообщили в министерстве. Уточняется, что в регионе ВСУ потеряли более 215 бойцов, танк и бронемашину, шесть автомобилей, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и др.

Ранее в Минобороны рассказали о продвижении российских сил в северо-западной части Красного Лимана в ДНР.