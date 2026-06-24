Стали известны последствия массированной атаки на Севастополь

Развожаев: в Севастополе после атак БПЛА повреждены дома и есть пострадавшие

В Севастополе после атаки беспилотников ВСУ повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в результате налета были повреждены как минимум семь частных домов и несколько многоквартирных зданий. Кроме того, после атаки в городе произошло шесть возгораний.

Развожаев уточнил, что среди пострадавших двое жителей Севастополя. Один мужчина получил осколочные ранения ноги, у второго диагностирована баротравма уха.

Губернатор также сообщил, что в районе города были уничтожены 70 украинских беспилотников.

После атаки в ночь на 24 июня, часть Севастополя осталась без электроснабжения. На городских объектах введен особый режим работы. В настоящее время специалисты оценивают масштаб повреждений и занимаются ликвидацией последствий.

Накануне военный блогер Юрий Подоляка высказал мнение, что Украина может готовиться к новой масштабной атаке на Крым. По его мнению, относительно слабый налет беспилотников в ночь на 23 июня свидетельствует о том, что ВСУ накапливают ресурсы для более крупного удара.

Ранее сообщалось, что детские сады Севастополя перейдут на особый режим работы.