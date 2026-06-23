ВКС РФ разбомбили остров, где размещался британский спецназ

Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара двумя российскими планирующими авиабомбами КАБ по острову Майский (ранее — Первомайский) в Николаевской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По информации Лебедева, на острове находятся укрепленные подземные объекты и бункеры, часть которых соединена с морскими путями. В советский период этот объект использовался для поддержки флота и считался стратегическим элементом в системе обороны Днепровско-Бугского лимана.

«После начала конфликта остров неоднократно упоминался в сообщениях, связанных с подготовкой украинских морских диверсионных групп. По данным агентурных источников, ранее на Майском работали британские специалисты, занимавшиеся подготовкой подразделений для специальных операций», — отметили в подполье.

Главной целью удара стали установки радиоэлектронной борьбы, размещенные на территории объекта. Кроме того, сообщается о ликвидации двух военных катеров и потерях среди личного состава, которые, по предварительным данным, могут достигать порядка десяти человек.

Майский расположен в зоне, имеющей ключевое значение для контроля над северо-западной частью Черного моря. С этой точки удобно отслеживать обстановку в акватории, управлять морскими беспилотниками и координировать действия диверсионных групп.

Ранее Сергей Лебедев сообщил об уничтожении склада с ракетами Patriot в Черниговской области.