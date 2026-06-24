MWM: новый Ту-160М стал одним из самых дальнобойных бомбардировщиков в мире

Американское издание Military Watch Magazine заявило, что модернизация российских бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО при возникновении конфликта.

«Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», — отмечается в публикации.

Military Watch Magazine указывает, что самолет может наносить удары по целям, оставаясь далеко за пределами зон действия сил противовоздушной обороны (ПВО) противника. В статье подчеркивается, что у Ту-160М есть исключительная дальность полета и продолжительность нахождения в воздухе, так как новые двигатели НК-32-02 снижают расход топлива, увеличивая при этом дальность действия. Это делает этот самолет одной из самых дальнобойных моделей стратегических бомбардировщиков в мире.

До этого газета The National Interest написала, что боевые самолеты Североатлантического альянса не смогут противостоять модернизированному российскому бомбардировщику Ту-160.

Ранее сообщалось, что Украина не может ничего противопоставить бомбардировщику Ту-160M.