Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

«Серьезная угроза»: на Западе забили тревогу из-за нового бомбардировщика России

MWM: новый Ту-160М стал одним из самых дальнобойных бомбардировщиков в мире
Кадр из видео/UACRussia/Youtube

Американское издание Military Watch Magazine заявило, что модернизация российских бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО при возникновении конфликта.

«Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», — отмечается в публикации.

Military Watch Magazine указывает, что самолет может наносить удары по целям, оставаясь далеко за пределами зон действия сил противовоздушной обороны (ПВО) противника. В статье подчеркивается, что у Ту-160М есть исключительная дальность полета и продолжительность нахождения в воздухе, так как новые двигатели НК-32-02 снижают расход топлива, увеличивая при этом дальность действия. Это делает этот самолет одной из самых дальнобойных моделей стратегических бомбардировщиков в мире.

До этого газета The National Interest написала, что боевые самолеты Североатлантического альянса не смогут противостоять модернизированному российскому бомбардировщику Ту-160.

Ранее сообщалось, что Украина не может ничего противопоставить бомбардировщику Ту-160M.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!