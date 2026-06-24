Уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом в «Максе» заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — говорится в публикации.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

22 июня Москва подверглась одной из самых крупных атак ВСУ за два года. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. До этого момента наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по столице могут быть связаны с катастрофической ситуацией ВСУ на фронте.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.