Дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области

Балицкий: в результате атаки БПЛА повреждена детская поликлиника в Васильевке

В городе Васильевка Запорожской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по территории центральной районной больницы. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий написал в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, в результате атаки украинского дрона повреждено оконное остекление детской поликлиники.

«Пострадавших нет», — написал Балицкий.

До этого губернатор Запорожской области сообщал, что в Мелитополе и его пригородах фиксируется высокая дроновая активность противника, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и не снимать работу средств ПВО.

17 июня ВСУ атаковали рынок в Васильевке. В результате пострадали два местных жителя — женщина 1962 года рождения и мужчина 1968 года рождения. Раненых госпитализировали, сообщил губернатор.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области.