Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области

Балицкий: в результате атаки БПЛА повреждена детская поликлиника в Васильевке
Inna Varenytsia/Reuters

В городе Васильевка Запорожской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по территории центральной районной больницы. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий написал в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, в результате атаки украинского дрона повреждено оконное остекление детской поликлиники.

«Пострадавших нет», — написал Балицкий.

До этого губернатор Запорожской области сообщал, что в Мелитополе и его пригородах фиксируется высокая дроновая активность противника, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и не снимать работу средств ПВО.

17 июня ВСУ атаковали рынок в Васильевке. В результате пострадали два местных жителя — женщина 1962 года рождения и мужчина 1968 года рождения. Раненых госпитализировали, сообщил губернатор.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!