РИА: ВСУ отправили семь боевых групп через заминированные поля в Сумском районе

Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАэМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило через заминированные участки местности семь боевых групп в Сумском районе. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что, пытаясь удержать под контролем окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило бойцов «на убой» через заминированные самими же украинскими военными участки.

Источник добавил, что остатки подразделений ВСУ, которые смогли дойти до населенного пункта, были уничтожены российскими войсками.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России нанесли удары по временным базам украинских формирований в Сумской области. В ходе боевой работы применялись фугасные авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1000, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции.

18 июня стало известно, что ВС России поразили электроподстанцию 110 кВ в населенном пункте Ахтырка Сумской области, объект использовался для нужд ВСУ.

Ранее Путин напомнил причину начала СВО.