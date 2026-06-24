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Армия

Беспилотники уничтожены над промпредприятием в Оренбурге

Губернатор Солнцев: в Оренбурге сбили несколько БПЛА над промпредприятием
Максим Блинов/РИА Новости

Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Он заявил о массированной атаке на регион при помощи беспилотников со стороны ВСУ.

«Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре. Сохраняйте спокойствие», — говорится в публикации главы Оренбургской области.

В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы. По словам Солнцева, информация о пострадавших не поступала.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. По его словам, на объектах введен особый режим, специалисты проводят оценку масштаба повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть электричество.

Ранее силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву.

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