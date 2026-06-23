В двух провинциях Турции обнаружили неизвестные беспилотники

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) обнаружены в турецких причерноморских провинциях Кастамону и Самсун, специалисты выясняют их принадлежность. Об этом сообщает IHA.
В публикации отмечается, что в деревне Кушкаясы провинции Кастамону дрон весом более 200 кг упал в саду рядом с жилым домом. При падении беспилотник загорелся.
Второй беспилотник местные жители нашли в районе Караташ провинции Самсун. Место падения дрона оцепили правоохранители.
14 июня дрон в боевом снаряжении обнаружили в Турции на пляже Капысую на побережье Черного моря между провинциями Бартын и Кастамону.
Сотрудники турецких правоохранительных органов эвакуировали пляж, в районе обнаружения беспилотника приняли усиленные меры безопасности. На место инцидента были вызваны саперы.
Еще один беспилотный летательный аппарат обнаружили в Турции на пляже в черноморской провинции Бартын 19 июня. Беспилотник отправили в столицу республики Анкару для дальнейшего изучения.
Ранее на побережье Черного моря в Болгарии обнаружили дрон.