На побережье Черного моря в Болгарии обнаружили беспилотник

БНТ: разведывательный беспилотник обнаружили на пляже в Болгарии
Беспилотный летательный аппарат обнаружен на пляже болгарского города Бяла на побережье Черного моря. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на офис губернатора Варненской области.

В публикации отмечается, что после поступления информации была активирована группа по разведке, обозначению, извлечению, транспортировке и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов. Специалисты выполнили задачи по удалению обнаруженных частей дрона, они идентифицировали его как разведывательный.

Беспилотник доставили на военно-морскую базу в Варне со строгим соблюдением мер безопасности, говорится в публикации.

В апреле Департамент внутренней безопасности (ISS/KAPO) Эстонии сообщил, что на эстонском пляже обнаружены обломки, предположительно, украинского беспилотника. Фрагмент крыла дрона выбросило на берег в волости Ляэне-Вирумаа на северо-востоке страны. Схожие обломки беспилотного летательного аппарата уже находили на пляже в эстонском уезде Пярну прошлой осенью, а также несколько раз — на побережье в соседней Латвии.

