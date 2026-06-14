На пляже в Турции нашли беспилотник

IHA: боевой дрон обнаружен на черноморском пляже в Турции

Беспилотный летательный аппарат в боевом снаряжении обнаружили в Турции на пляже Капысую на побережье Черного моря между провинциями Бартын и Кастамону. Об этом сообщает IHA.

В публикации отмечается, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали пляж, в районе обнаружения беспилотника приняты усиленные меры безопасности.

На место инцидента были вызваны саперы для изучения дрона и дальнейшей ликвидации последствий.

В начале мая беспилотный летательный аппарат обнаружили на пляже болгарского города Бяла на побережье Черного моря.

В апреле Департамент внутренней безопасности (ISS/KAPO) Эстонии сообщил, что на эстонском пляже обнаружены обломки, предположительно, украинского беспилотника. Фрагмент крыла дрона выбросило на берег в волости Ляэне-Вирумаа на северо-востоке страны. Схожие обломки беспилотного летательного аппарата уже находили на пляже в эстонском уезде Пярну прошлой осенью, а также несколько раз — на побережье в соседней Латвии.

Ранее на севере Эстонии нашли обломки дронов.