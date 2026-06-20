ВСУ дважды подвергли Белгород и Белгородский округ ракетному обстрелу

Белгородский оперштаб сообщил о двух ракетных обстрелах областного центра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано утром провели два ракетных обстрела Белгорода и Белгородского округа. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что, по предварительным данным, в результате обстрелов никто не пострадал.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – заявили в оперштабе.

После этого – в 09:50 – в областной столице и Белгородском округе была объявлена ракетная опасность с указанием населению спуститься в укрытия. Спустя 10 минут ее отменили.

В Минобороны также сообщалиl, что минувшей ночью над Белгородской областью были сбиты украинские беспилотники.

В местном оперштабе уточнили, что Белгородский округ был атакован 33 дронами, из которых 27 удалось «сбить и подавить». Повреждения получили несколько частных и многоквартирный дом, а также два автомобиля.

Ранее в Минобороны назвали число БПЛА, сбитых над Россией за шесть часов.