ВСУ дважды подвергли Белгород и Белгородский округ ракетному обстрелу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано утром провели два ракетных обстрела Белгорода и Белгородского округа. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.
В сообщении уточняется, что, по предварительным данным, в результате обстрелов никто не пострадал.
«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – заявили в оперштабе.
После этого – в 09:50 – в областной столице и Белгородском округе была объявлена ракетная опасность с указанием населению спуститься в укрытия. Спустя 10 минут ее отменили.
В Минобороны также сообщалиl, что минувшей ночью над Белгородской областью были сбиты украинские беспилотники.
В местном оперштабе уточнили, что Белгородский округ был атакован 33 дронами, из которых 27 удалось «сбить и подавить». Повреждения получили несколько частных и многоквартирный дом, а также два автомобиля.
Ранее в Минобороны назвали число БПЛА, сбитых над Россией за шесть часов.