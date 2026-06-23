Дрозденко: выплаты бойцам МОГ в Ленобласти увеличили до 250 тысяч рублей

В Ленинградской области увеличили выплаты бойцам мобильных огневых групп (МОГ), задействованным в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».

«250 тысяч — защитникам Ленинградского неба: принял решение ввести дополнительную меру поддержки для бойцов мобильных огневых групп», — написал глава региона.

Дрозденко добавил, что граждане, которые заключат контракт через областной военкомат, смогут получить единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Также они будут получать от 200 тысяч рублей в качестве зарплаты. При этом за каждый сбитый беспилотник предусмотрена премия — 100 тысяч рублей, отметил губернатор.

10 июня лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что россияне при заключении контракта с Минобороны должны получать одинаковую единовременную выплату — вне зависимости от региона. Парламентарий направил письмо с соответствующим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Миронова, регионы конкурируют между собой, устанавливая разные выплаты, но это несправедливо.

Ранее россиянам стали поступать звонки с ложными предложениями о службе по контракту.