Россиянам стали поступать звонки с ложными предложениями о службе по контракту

В Госдуме предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, в которой злоумышленники используют тему службы по контракту для получения доступа к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах». Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.

Он отметил, что новая схема представляет собой разновидность уже известных мошеннических звонков, однако теперь она рассчитана на людей, которые действительно рассматривают возможность службы по контракту или патриотически настроены.

По его словам, аферисты звонят гражданам и заявляют, что те якобы интересовались контрактной службой. Затем они уточняют персональные данные и просят назвать код из СМС под предлогом подтверждения личности. После получения кода мошенники получают доступ к банковским сервисам и учетным записям, оформляют кредиты и похищают деньги.

Депутат подчеркнул, что любые звонки с предложением контрактной службы, если человек сам не оставлял соответствующую заявку, следует считать мошенническими. По его словам, схема работает по тому же принципу, что и звонки от имени операторов связи: собеседника убеждают сообщить код из СМС или подтвердить действие в приложении, после чего злоумышленники получают доступ к «Госуслугам» или банковскому аккаунту, оформляют кредиты, списывают деньги или предлагают перевести средства на так называемый «безопасный счет».

Панеш также напомнил, что государственные структуры не проводят набор на контрактную службу по телефону с требованием назвать коды из СМС. В случае подобных звонков он посоветовал сразу завершить разговор, после чего проверить через официальные приложения банка и оператора состояние своих счетов и услуг. Если возникли сомнения, депутат рекомендовал самостоятельно связаться с банком или оператором по номеру, указанному на официальном сайте, а не использовать контакты, с которых поступил звонок. Он также призвал предупредить о новой схеме своих близких.

Ранее мошенники обманывали россиян, используя тему семейных выплат и требуя коды из СМС.