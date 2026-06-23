В СК рассказали о взрывоопасном предмете, сброшенном ВСУ на автобус в Горловке

СК: ВСУ сбросили на автобус в Головке взрывчатку с поражающими элементами

Взрывоопасный предмет, сброшенный украинским дроном на пассажирский автобус в Горловке в Донецкой народной республике, был начинен поражающими элементами. Об этом сообщил ТАСС представитель Следственного комитета РФ.

«В ходе осмотра места атаки обнаружены фрагменты, предположительно, от взрывоопасного предмета неустановленного типа с поражающими элементами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе экспертизы будет установлен конкретный тип и вид взрывного устройства.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Калининском районе Горловки при атаке на автобус городского маршрута №2 ранения средней степени тяжести получили подросток 2008 года рождения, а также трое мужчин и 11 женщин.

3 июня беспилотник ВСУ ударил по гражданскому рейсовому автобусу в Донецкой народной республике. Транспортное средство следовало по маршруту Москва — Симферополь, когда в него влетел беспилотник. В результате удара восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек, из которых 10 были доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее ВСУ пытались спрятать тяжелые квадрокоптеры на крыше дома в Донецке.