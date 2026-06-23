Путин наградит Президентский полк орденом Жукова

Президент России Владимир Путин 23 июня вручит Президентскому полку орден Жукова в честь 90-летия подразделения. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, торжественная церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент поздравит личный состав Президентского полка с круглой датой и вручит подразделению государственную награду.

Президентский (Кремлевский) полк выполняет специальные боевые задачи, связанные с обеспечением безопасности первых лиц государства и охраной кремлевских ценностей. Подразделение входит в структуру Федеральной службы охраны (ФСО) и имеет статус спецслужбы.

Датой основания президентского полка считается 8 апреля 1936 года. Тогда приказом по гарнизону Московского Кремля Батальон особого назначения преобразовали в полк специального назначения. День части ежегодно отмечают 7 мая — в этот день проходит представление президентского полка главе государства.

Орден Жукова — государственная награда России, учрежденная в 1994 году в честь советского полководца Георгия Жукова. Им награждают воинские части, соединения и воинские формирования за заслуги в укреплении обороноспособности страны, успешное выполнение боевых задач, мужество и высокий уровень боевой подготовки.

Орденом также могут быть награждены военнослужащие за личные заслуги при проведении военных операций и обеспечении безопасности государства.

Ранее Путин наградил орденом Александра Невского первого зампреда ВС Давыдова.