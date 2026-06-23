Город в Белгородской области подвергся ракетному обстрелу

На предприятии в Алексеевке Белгородской области произошел пожар после обстрела

В Алексеевке Белгородской области на предприятии произошло возгорание в результате ракетного обстрела. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарными расчетами», — говорится в сообщении.

Повреждена также кровля частного дома.

Кроме того, в поселке Пролетарский в Ракитянском округе при детонации БПЛА боец подразделения «Орлан» получил слепое осколочное ранение височной области. На месте атаки также был поврежден микроавтобус.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате беспилотных атак выбиты окна, повреждены крыши, фасады, заборы двух частных домов и двух надворных построек. Еще одно домовладение уничтожено огнем. В Грайвороне в результате взрыва БПЛА повреждены окна коммерческого объекта и автомобиль.

Накануне ракетному обстрелу подвергся Воронеж. Одно из предприятий получило повреждения, ранены не менее трех человек.

Ранее белгородский оперштаб сообщил о двух ракетных обстрелах областного центра.