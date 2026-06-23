Оборудование роддома в Славянске Донецкой народной республики (ДНР) вывозят в Харьковскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, украинские военные будут использовать здание в качестве склада и пункта временной дислокации.

«Проводятся демонтаж и вывоз медицинского оборудования. Роддом города Славянска перемещают в город Лозовая Харьковской области в связи с приближением линии фронта», — отметил он.

При этом учителя школ, медицинские работники, сотрудники коммунальных предприятий и госслужащие не получали каких-либо указаний об эвакуации. Эвакуация местного населения также не проводится.

19 июня заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев заявлял, что власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожья, а также населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения.

По его словам, подтверждена эвакуация мирных жителей из населенных пунктов, находящихся под контролем украинских властей в Запорожской области. Он уточнил, что наиболее масштабно она проводится в Орехове и Никополе Днепропетровской области. Кроме того, по его данным, эвакуация затронула и Запорожье, однако пока носит выборочный и частичный характер.

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