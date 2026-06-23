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Армия

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область почти 60 раз, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Белгородская область за сутки была атакована 58 раз, в результате атак пострадали шесть человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа. Всего было совершено пять обстрелов с применением авиации и артиллерии, шесть раз были сброшены взрывные устройства с дронов. Во время атаки были подавлены 98 беспилотников.

В Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили пять человек, трое пострадавших продолжают стационарное лечение в больницах. В Краснояружском округе мирный житель получил травмы, несовместимые с жизнью, добавил губернатор.

23 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что за семь дней при ударах ВСУ пострадали более 290 россиян.

Ранее в Краснодарском крае женщина пострадала из-за падения БПЛА.

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