Трамп обсудит с оборонпромом США наращивание производства вооружений

Президент США Дональд Трамп на текущей неделе встретится с представителями американских оборонных компаний для обсуждения путей наращивания производства вооружений, в том числе ракет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

«Трамп вызвал высокопоставленных представителей Пентагона и руководителей оборонных компаний-подрядчиков в Белый дом в среду, чтобы обсудить увеличение производства боеприпасов на фоне обеспокоенности относительно ракетных запасов США», — сказано в сообщении.

По информации источников, американский лидер может призвать участников встречи предпринять дополнительные меры, чтобы быстрее пополнить ракетный арсенал Соединенных Штатов, который «истощился из-за войны с Ираном».

Как отметили собеседники издания, среди компаний, которые будут участвовать в обсуждении, будут Lockheed Martin и Boeing.

До этого Politico сообщило, что Южная Корея стала лидером по поставкам оружия для Европы, обогнав США. По данным издания, «уход Соединенных Штатов с мирового рынка оружия» из-за конфликта на Ближнем Востоке открыл возможности для южнокорейских производителей. К этому привели заявления Трампа, которые вынудили союзников сомневаться в надежности Вашингтона в моменты кризиса.

Ранее Трамп заявил, что Европа должна заплатить за поставленное Украине при Байдене оружие.