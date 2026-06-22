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Армия

В Финляндии решили разрешить военным носить длинные волосы

Финским военным разрешат носить длинные волосы с 1 июля
Adam Ihse/TT News Agency/Reuters

Силы обороны Финляндии обновят устав, разрешив военнослужащим носить длинные волосы вне зависимости от пола. Новые правила вступят в силу с 1 июля, сообщили в военном ведомстве.

С начала следующего месяца всем военнослужащим будет разрешено носить прически в соответствии с требованиями, которые применяются к женщинам-военным.

В оборонном ведомстве отметили, что длина волос не оказывает влияния на боеспособность личного состава. При этом носить длинные волосы распущенными во время службы по-прежнему не разрешается.

В настоящее время устав предусматривает, что военнослужащие-мужчины должны носить короткие и аккуратно подстриженные волосы. После вступления новых правил в силу эти ограничения будут сняты.

До этого финские власти проголосовали за снятие запрета на ядерное оружие — теперь его можно будет ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. При этом, как утверждает министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, инициатива нужна только для «связанных с обороной» ситуаций. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что этот шаг превращает страну в потенциальную мишень. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия пригрозила Финляндии последствиями за предоставление неба для беспилотников ВСУ.

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