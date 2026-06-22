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Армия

На Украине заявили, что мобилизованные проходят медкомиссии за 15 минут

Омбудсмен Лубинец: на Украине мобилизованные проходят медкомиссии формально
Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине мобилизованные проходят военно-врачебные комиссии (ВВК) формально. Об этом сообщил полномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РИА Новости.

«Есть случаи, когда ВВК проходили в час ночи за 15 минут. Все понимают, что невозможно это сделать за такое короткое время. Есть случаи, когда человек сообщает о своем заболевании, имея даже на руках доказательства медицинского лечения, это не принимается к сведению», — сказал омбудсмен.

По его словам, в результате под мобилизацию попадают люди, которых воинские части не хотят брать из-за возраста или заболеваний.

Также Лубинец заявил, что сотрудники военкоматов забирают личные вещи у военнообязанных и те не могут уведомить родных о своем местонахождении. Кроме того, имеются факты избиения и пыток в отношении мобилизованных.

«У меня каждый день очень много случаев, которые я лично рассматриваю», — отметил омбудсмен.

Он добавил, что публично не показывает «даже один процент» из них.

7 июня военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что около 7% солдат ВСУ были мобилизованы незаконно и имеют право на отсрочку.

Ранее на Украине рассказали, к каким трагедиям приводит принудительная мобилизация.

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