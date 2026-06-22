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Армия

ВСУ ударили по Энергодару

В администрации Энергодара заявили, что ВСУ нанесли удары по периметру города
РИА Новости

Периметр Энергодара Запорожской области обстрелян украинскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации населенного пункта.

«Сегодня противник продолжает обстрелы. Нанесены удары по периметру города», — говорится в сообщении.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В администрации города также добавили, что при атаке беспилотников произошло возгорание в лесу в районе Энергодара, в данный момент идет ликвидация пожара. Работы затруднены опасностью повторных атак со стороны ВСУ.

20 июня глава Энергодара Максим Пухов сообщал, что в ночь на субботу украинские военные атаковали в городе детский сад №3, ударив по генератору здания.

До этого он рассказал о ранении мужчины в результате атаки беспилотника на жилой дом на проспекте Строителей. Мужчину с осколочным ранением бедра госпитализировали в хирургию.

Ранее автобус получил повреждения в результате атаки БПЛА в Горловке.

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