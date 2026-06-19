В Энергодаре мужчина получил ранение в результате удара ВСУ

Украинские войска атаковали Энергодар, который является городом — спутником Запорожской АЭС. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в мессенджере «Макс».

«В 19:00 (совпадает с мск — Прим. ред.) дрон атаковал жилой дом на проспекте Строителей – ранен энергодарец 1947 года рождения», — написал Пухов.

Он уточнил, что мужчину с осколочным ранением бедра госпитализировали в хирургию.

19 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что ВСУ беспилотниками атаковали город Трубчевск, в результате чего ранение получил 11-летний ребенок. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, где он получает всю необходимую медицинскую помощь.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост интенсивности атак украинских беспилотников на Москву связан с катастрофическим положением ВСУ на фронте. Он также отметил высокую эффективность работы российских систем ПВО. Подробнее о том, как Московский регион пережил атаки в последние дни и чем ответили на это российские власти, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области.