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Армия

Губернатор Тульской области рассказал о ситуации после атаки дрона ВСУ на жилой дом

Губернатор Миляев: в Щекино ведется ликвидация последствий атаки дрона на дом
Telegram-канал «Дмитрий Миляев»

В городе Щекино Тульской области ведутся работы по ликвидации последствий атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Спасатели уже приступили к разбору завалов в первом подъезде. Как только эта работа будет завершена, специалисты проведут экспертизу, которая определит объем и сроки восстановительных работ», — написал глава региона.

Миляев добавил, что сейчас решается вопрос о подключении с третьего по шестой подъездов к «необходимым ресурсам». По его словам, это необходимо для возвращения жильцов в квартиры.

Утром 22 июня украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в городе Щекино. Жители были эвакуированы. Пострадавших в результате атаки нет.

Позже Миляев сообщил, что еще один дом был поврежден при атаке беспилотника ВСУ на Тульскую область. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, добавил он.

Ранее эксперты назвали цели атаки ВСУ на Москву.

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