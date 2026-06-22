После атаки ВСУ в Воронеже скорректировали движение транспорта

Мэр Петрин: в Воронеже скорректировано движение автомобилей и транспорта

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс», что в городе скорректировано движение автомобилей и общественного транспорта.

«Движение в левобережной части города временно скорректировано. В настоящее время проезд для автотранспорта ограничен на участке Ленинского проспекта [передвигаются] от улицы Остужева до улицы Димитрова», — поделился Петрин.

22 июня Петрин сообщал, что жители Воронежа получат денежную компенсацию за поврежденные автомобили в результате уничтожения украинских беспилотников.

Днем 22 июня губернатор Воронежской области сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Кроме того, пострадали трое человек.

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