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Армия

После атаки ВСУ в Воронеже скорректировали движение транспорта

Мэр Петрин: в Воронеже скорректировано движение автомобилей и транспорта
Anatolii Stepanov/Reuters

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс», что в городе скорректировано движение автомобилей и общественного транспорта.

«Движение в левобережной части города временно скорректировано. В настоящее время проезд для автотранспорта ограничен на участке Ленинского проспекта [передвигаются] от улицы Остужева до улицы Димитрова», — поделился Петрин.

22 июня Петрин сообщал, что жители Воронежа получат денежную компенсацию за поврежденные автомобили в результате уничтожения украинских беспилотников.

Днем 22 июня губернатор Воронежской области сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Кроме того, пострадали трое человек.

Военкор Юрий Котенок информировал, что ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким может быть следующий удар «Орешником».

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