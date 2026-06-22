Жителям российского города компенсируют повреждения машин в результате атаки ВСУ

Жители Воронежа получат денежную компенсацию за поврежденные автомобили в результате уничтожения украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Сергей Петрин в мессенджере «Макс».

«Будет произведена компенсация за поврежденные автомобили», — написал чиновник.

Днем 22 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Кроме того, пострадали трое человек.

Военкор Юрий Котенок информировал, что ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow. Местная жительница сообщала, что слышала громкий гул и видела некие объекты, похожие на ракеты.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.