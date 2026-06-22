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В Татарстане объявили ракетную опасность

МЧС: режим ракетной опасности введен в Татарстане
Shutterstock/Oleg Elkov

На территории Татарстана объявлен режим «Ракетная опасность». Об этом сообщило республиканское управление МЧС России в канале в мессенджере «Макс».

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности», — говорится в сообщении.

Всего за час режим ракетной опасности объявили сразу в нескольких регионах России. Предупреждения действовали в Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Орловской областях, а также в Чувашии. При этом в Липецкой области сначала сообщили об отмене ракетной опасности, однако позднее режим был объявлен вновь.

Помимо этого, ракетная опасность объявили в Московской области. В регионе были возможны перебои в работе интернета. Жителям Подмосковья рекомендовали укрыться в здании или на парковке.

Ранее ВСУ дважды подвергли Белгород и Белгородский округ ракетному обстрелу.

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