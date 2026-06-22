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Дрон атаковал автобус в Белгородской области

Водитель не выжил при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области
Shutterstock

Беспилотник атаковал автобус на трассе Красная Яруга — Вязовое в Краснояружском округе Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Бойцы «БАРС-Белгород» доставили водителя в тяжелом состоянии в Краснояружскую районную больницу.

Врачи боролись за его жизнь, однако он получил травмы, несовместимые с жизнью. Автобус поврежден, добавили в оперштабе.

Кроме того, в селе Илек-Пеньковка дрон атаковал предприятие, повредив окна и входную группу в одном из корпусов. В селе Бершаково Шебекинского округа при атаке дрона загорелся грузовой автомобиль. В селе Красный Октябрь при детонации БПЛА был поврежден фасад частного дома.

Утром в понедельник губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в городе Щекино. По его данным, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее эксперты назвали цели атаки ВСУ на Москву.

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