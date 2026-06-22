Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

Собянин: силы ПВО ликвидировали 19 беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Москве 19 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

В ночь на 20 июня Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке украинских войск за два года. За девять с половиной часов было уничтожено 194 беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.

Комментируя атаки на столицу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе продолжающихся налетов украинских беспилотников на Москву российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели работы. По его словам, атаки дронов продолжаются и принимаются меры по ликвидации последствий этих налетов.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.