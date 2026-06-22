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Армия

Японские военные примут участие в крупномасштабных международных учениях

Силы самообороны Японии будут участвовать в международных учениях Valiant Shield
Josiah_S/Shutterstock/FOTODOM

Япония будет участвовать в крупномасштабных международных военных учениях под эгидой Соединенных Штатов Valiant Shield. Об этом сообщает РИА Новости.

Учения пройдут с 22 июня по 1 июля в обширном районе Индо-Тихоокеанского региона, включая Гавайские острова и остров Гуам. На территории Японии будут использоваться военные базы Сил самообороны и американские базы, а также воздушное и морское пространство вокруг Японских островов.

Valiant Shield состоят из пяти видов маневров: совместных воздушных учений, объединенных противокорабельных учений, воздушно-десантных учений, отработки восстановления взлетно-посадочных полос на аэродромах, совместных медицинских учений.

Учения Valiant Shield для различных родов войск проводятся Соединенными Штатами раз в два года с 2006 года в Индо-Тихоокеанском регионе. Япония участвует в них с 2024 года.

7 июня сообщалось, что Япония и Южная Корея провели первые за много лет совместные морские учения.

Ранее МИД РФ назвал угрожающими безопасности учения США и Японии.

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