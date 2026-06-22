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Армия

ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Черноморске

RusVesna: объекты ВСУ в Черноморске подверглись атаке ВС РФ
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России ударили по объектам украинской армии в портовом городе Черноморске в Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По информации канала, в городе прогремели взрывы и возник мощный пожар.

До этого сообщалось, что ВС РФ в ночь на 18 июня атаковали объекты в Киеве и Полтаве оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», по украинской столице прилетели минимум четыре ракеты. После ударов там вспыхнули пожары.

Также Telegram-канал ранее написал, что ВС РФ начали наносить массированные удары по территории Украины. Так, российские боевые корабли выпустили из акватории Каспийского моря не менее 16 ракет «Калибр». С аэродрома Оленья взлетели дальние бомбардировщики Ту-95. С авиабазы Украинка в Амурской области курсом на Саратовскую область направились дальние бомбардировщики Ту-160.

Ранее в США назвали «Искандер-К» серьезной угрозой для ключевых целей НАТО.

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