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Армия

Киев подвергся ударам «Искандеров»

RusVesna: ВС РФ ударили «Искандерами» по Киеву и Полтаве
РИА Новости

Вооруженные силы России в ночь на 18 июня атаковали объекты в Киеве и Полтаве оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По его данным, по целям в украинской столице прилетели минимум четыре ракеты. После ударов там вспыхнули пожары.

Кроме того, шесть ракет ударили по объектам в Полтаве, после чего в городе частично пропало электричество.

До этого на Украине выяснили, что российские ОТРК «Искандер-М» прошли серию модернизаций. Оказалось, что бортовые системы ракет «Искандер-М» адаптированы для работы в режиме активного сканирования и обнаружения слепых зон видимости радаров системы противовоздушной обороны, а их программное обеспечение регулярно обновляется.

Кроме того, ракеты этих ОТРК получили обновленный модуль 9B899, отстреливающий ложные цели, дипольные отражатели и ловушки на финальном участке полета. Аналогичные модули — Л-504 — применяются и на крылатых ракетах воздушного базирования Х-101 и крылатых ракетах «Калибр».

При этом доля российских электронных компонентов в ракетах увеличилась до 90%.

Ранее в США назвали «Искандер-К» серьезной угрозой для ключевых целей НАТО.

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