В Белоруссии заявили об отсутствии смысла втягивания в конфликт на Украине

Хренин: у Белоруссии нет военного смысла втягиваться в конфликт на Украине

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что у Минска нет военного смысла втягиваться в конфликт на Украине.

«Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем», — сказал министр.

Комментируя обстановку на белорусско-украинской границе, министр отметил напряженность и провокации, которые проявляются в основном в информационном поле через разного рода угрозы. При этом он подчеркнул, что стратегия Минска по невтягиванию в конфликт четко задана президентом Александром Лукашенко, и республика намерена придерживаться этого курса.

Хренин заявил, что в Белоруссии наблюдают за происходящим, и ее армия содержит на границе определенные силы, но в минимальном объеме, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с их пограничниками.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает белорусскому лидеру Александру Лукашенко неделю, чтобы тот отвел от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на территории Украины. Зеленский предупредил, что если Минск не отведет данную технику, это сделают украинские войска.

Ранее на Украине допустили, что Зеленский планирует вторжение на территорию Белоруссии.