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Армия

Над Калужской областью сбили украинские БПЛА

Шапша: четыре дрона ВСУ сбили над Калужской областью
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над Калужской областью. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его данным, дроны сбиты в Боровском, Малоярославецком и Юхновском округах.

На местах работают оперативные группы, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

За последнюю неделю Калужская область несколько раз подверглась атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 19 июня Шапша сообщил, что над регионом сбили восемь украинских беспилотников. По данным губернатора, дроны были уничтожены в Боровском, Износковском, Кировском и Сухиничском округах, а также на окраине Калуги. Жертв и разрушений в тот раз также не зафиксировали.

В ночь на 17 июня ВСУ нанесли массированную атаку на регион. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских дронов в Боровском, Дзержинском, Перемышльском, Сухиничском, Тарусском и Ферзиковском округах и у Калуги. Шапша уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее российский бензовоз увернулся от дрона ВСУ за секунду до столкновения.

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